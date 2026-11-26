شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية تباينا خلال تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجلت بعض السلع ارتفاعا ملحوظا، في مقدمتها زيت عباد الشمس والدقيق، بينما تراجعت أسعار أخرى مثل العدس والمكرونة،

سعر الأرز اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ اليوم 34.97 جنيه للكيلو، دون تغير عن آخر تسعير. وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 31.77 جنيه كحد أدنى و38.83 جنيه كحد أقصى للكيلو.

سعر الفول المعبأ اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الفول المعبأ 62.32 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.16 جنيه بنسبة 0.26%.

سعر الدقيق اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الدقيق المعبأ إلى 27.76 جنيه للكيلو، بزيادة 0.51 جنيه بنسبة 1.87%.

سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس للأصناف المتنوعة 107.35 جنيه للتر، بزيادة 1.87 جنيه بنسبة 1.77%، وتراوحت الأسعار بين 107.35 و113.34 جنيه للتر.

وفي تسعير لصنف آخر من زيت، بلغ المتوسط 111.2 جنيه للتر، بزيادة 5.72 جنيه بنسبة 5.42%.

سعر السكر اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر السكر المعبأ إلى 34.59 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.19 جنيه بنسبة 0.55%. وتراوحت الأسعار بين 33.48 و36.56 جنيه للكيلو.

سعر المكرونة اليوم في مصر

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة 29.18 جنيه للكيلو، بانخفاض طفيف قدره 0.02 جنيه بنسبة 0.07%. وتراوحت الأسعار بين 15.6 و37.25 جنيه للكيلو.

أما عبوة المكرونة زنة 400 جرام، فسجلت 24.77 جنيه، بانخفاض 4.43 جنيه بنسبة 15.17%.

سعر العدس اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 63.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.18 جنيه بنسبة 7.51%، وتراوحت الأسعار بين 63.75 و68.24 جنيه للكيلو.

وفي تسعير آخر، بلغ متوسط سعر العدس 68.24 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.69 جنيه بنسبة 1%.