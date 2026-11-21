شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية تباينًا ملحوظًا اليوم بين ارتفاع في الفول والدقيق والعدس وزيت عباد الشمس، وتراجع طفيف في الأرز والسكر، وانخفاض أكبر في بعض أصناف المكرونة.

ونستعرض أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 وذلك وفق آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الأرز اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.62 جنيه، بتراجع قدره 0.1 جنيه بنسبة 0.29%. وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 31.83 جنيه كحد أدنى و38.71 جنيه كحد أقصى.

سعر الفول اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 63.46 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه بنسبة 2.99%. وسجل الحد الأدنى والأعلى للسعر 63.83 جنيه.

سعر الدقيق اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 28.96 جنيه، مرتفعًا بمقدار 1.34 جنيه بنسبة 4.85%، وهي أعلى نسبة زيادة بين السلع الأساسية. وبلغ الحد الأدنى والأعلى للسعر 28.8 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة، بحسب أحد المؤشرات المسجلة، 113.38 جنيه بزيادة 2.82 جنيه بنسبة 2.55%، بينما سجل صنف آخر نحو 109.92 جنيه بتراجع 0.64 جنيه بنسبة 0.58%.

وتراوحت الأسعار بين 111.83 جنيه كحد أدنى و115.24 جنيه كحد أقصى.

سعر السكر اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر كيلو السكر المعبأ إلى 34.98 جنيه، بانخفاض 0.27 جنيه بنسبة 0.77%. وتراوحت الأسعار بين 34.38 جنيه و36.62 جنيه.

سعر المكرونة اليوم في مصر

سجل متوسط سعر عبوة المكرونة وزن 400 جرام نحو 23.13 جنيه، بتراجع 6.05 جنيه بنسبة 20.73%، وهو أكبر انخفاض بين السلع المرصودة.

أما كيلو المكرونة المعبأة فبلغ متوسط سعره 29.54 جنيه، بزيادة 0.36 جنيه بنسبة 1.23%. وتراوحت الأسعار بين 15.9 جنيه و37.99 جنيه.

سعر العدس اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 69.09 جنيه، بزيادة 0.29 جنيه بنسبة 0.42%، بينما سجل مؤشر آخر 64.09 جنيه بتراجع 4.71 جنيه بنسبة 6.85%. وتراوحت الأسعار بين 66.07 جنيه و69.52 جنيه.