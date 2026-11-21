قالت الدكتورة منار غانم، المتبنئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت القيم درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بداية من الغد ستتغير الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، مع وصول كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، لتصل درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار إلى 25 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء المعتدلة.

وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل أكبر خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مشيرة إلى أن الطقس سيشهد استقرارًا خلال فترة النهار، بينما تزداد الإحساسات بالبرودة ليلًا.

وتوقعت منار غانم انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تراجع درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء لن تصل إلى حد الشتاء قارس البرودة.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر، فيما تكون ذروة فصل الشتاء خلال شهري يناير وفبراير.

وحذرت منار غانم من تكوُّن الشبورة المائية خلال صباح أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، موضحة أنها قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتبدأ في التكون من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

وناشدت قائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن بداية الأسبوع الماضي شهدت شبورة مائية وصلت إلى حد الضباب.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، في ظل انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.