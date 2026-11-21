أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية، إثر هجوم إيراني استهدف الموقع، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على النيران.

وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية في المنشأة، دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الهجوم.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تنبيها أمنيا عاجلا للمواطنين والمقيمين، حذرت فيه من وجود خطر، ودعت الجميع إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع ضرورة متابعة المستجدات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظا على سلامة السكان.

وقالت الوزارة، في رسالة تحذيرية نشرتها عبر حساباتها الرسمية، إن التنبيه يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع المستجدات الأمنية، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.

كما تضمنت الرسالة التي وصلت إلى الهواتف المحمولة دعوة السكان إلى التوجه إلى المواقع الآمنة، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، بما يتيح للأجهزة المعنية التعامل مع الموقف دون عوائق.

ولم يتضمن التنبيه، في نصه المعلن، تفاصيل محددة بشأن طبيعة الخطر أو مصدره، كما لم يقدم توضيحا بشأن المواقع المستهدفة أو المدة المتوقعة لاستمرار الإجراءات الاحترازية.

ويأتي التحذير في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج، على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبها من هجمات جوية وتهديدات طالت عددا من دول المنطقة.

وكانت البحرين قد شهدت خلال الأيام الماضية إطلاق تحذيرات أمنية مماثلة، بالتزامن مع إعلان السلطات التعامل مع تهديدات جوية، فيما دعت وزارة الداخلية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة التنبيهات المتعلقة بزوال الخطر عند صدورها.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة الأمنية في التعامل مع التهديدات المحتملة، خصوصا في ظل استمرار التوتر الإقليمي وانعكاساته على أمن دول الخليج.