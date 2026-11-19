بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، اليوم /الخميس/، مع وزير خارجية الجمهورية اليونانية جورجيوس جيرابيتريتيس، مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات، ومواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها المجلس.

وأعرب وزير الخارجية اليوناني- خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين بالطائرات المسيّرة؛ مؤكداً تضامن الجمهورية اليونانية مع مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ متمنياً لمملكة البحرين الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه.. أعرب وزير الخارجية البحريني عن خالص شكره وتقديره لجيرابيتريتيس على إدانة الجمهورية اليونانية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين، وتضامنها مع المملكة؛ متمنياً للجمهورية اليونانية وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

ف ع/ أ د ه