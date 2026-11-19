أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة الصينية الثلاثية التي انعقدت في توقيت يشهد العديد من التوترات حول العالم، تحمل دلالات سياسية مهمة، مشيرًا إلى أن توقيت انعقاد أي حدث سياسي يمثل عنصرًا أساسيًا في فهم أبعاده ودلالاته.

وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC» ، أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة توترات اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توترات سياسية، في ظل تباين المواقف بشأن المواجهة الأمريكية الإيرانية، فضلًا عن الحرب الأوكرانية، وما تسببه من توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف أن القمة تمثل محاولة لتخفيف حدة التوترات بين الأطراف الثلاثة الرئيسية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والدبلوماسي، والعمل على رأب الصدع وتعزيز فرص تحقيق المصالح المشتركة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تخفيف التوترات بين القوى الكبرى يصب في مصلحة الجميع، لافتًا إلى أن تداعيات الأحداث الدولية لا تقتصر على أطرافها المباشرة، بل تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكد أن اللقاء يمثل محاولة لاحتواء التوترات وتحقيق مصالح مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وهو ما من شأنه، حال نجاحه، أن ينعكس إيجابيًا على العالم ككل.