أكد الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسواق.

جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الجمعة، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس ناصر العفيفي، أن الحملات التي ترأسها أسفرت عن ضبط 400 كجم من الفول مجهول المصدر ببندر المحلة، و1000 كجم من فول الصويا دون بيانات تدل على مصدره بمركز قطور، كما تمكنت حملة بمركز سمنود من ضبط 250 كرتونة من مشروب الينسون والنعناع داخل أحد المصانع، دون فواتير تثبت مصدرها.

وأضاف أن الحملات بمركز زفتى تمكنت من ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من محال السوبر ماركت.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.