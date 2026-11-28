أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى المحافظة من 9 إلى 17 منفذًا، بإضافة 8 منافذ جديدة، لتوفير نحو 30 سلعة أساسية ومتنوعة بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

ووجّه المحافظ بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ بمختلف المراكز والمدن، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأماكن المناسبة لإقامتها، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها وعدم التأثير على السيولة المرورية، إلى جانب التنسيق مع أصحاب المصانع الغذائية والمزارع والمنتجين لطرح منتجاتهم مباشرة بأسعار مخفضة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بالأسواق.

وشدد محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة السلع وتوافرها والالتزام بالأسعار المعلنة، وضمان استفادة المواطنين من التخفيضات المطروحة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المنافذ الـ17 تطرح نحو 30 سلعة أساسية ومتنوعة بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرًا إلى استمرار تشغيلها حتى مارس المقبل، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الأسعار المخفضة خلال شهر رمضان وما بعده.

