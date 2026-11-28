قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها قواتها عطلت سفينة تجارية في خليج عُمان الليلة الماضية بعد أن حاول طاقمها اختراق الحصار البحري الأمريكي رغم التحذيرات المتكررة، وذلك عقب مغادرتها ميناءً إيرانيًا.
وقالت (سنتكوم)، في بيان اليوم /السبت/، إن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر" التي ترفع علم بالاو، مشيرة إلى أن تم تعطيل محرك السفينة، ولم يُصب أي من أفراد الطاقم المدني بأذى.
وأضافت أن سفينة نقل البضائع السائبة حاولت عبور المياه الإقليمية بعد مغادرتها "بندر عباس".
وأشارت "سنتكوم" إلى أنها تواصل تطبيق الحصار بصرامة وأن القوات الأمريكية أعادت توجيه 158 سفينة تجارية ممتثلة، وعطلت ست سفن رفضت الامتثال منذ بدء الحصار البحري.
وحثت القيادة المركزية الأمريكية، في البيان، جميع البحارة العاملين في خليج عُمان والمداخل المؤدية إلى مضيق "هرمز" على الالتزام بتحذيرات الحصار الصادرة عن قواتها.