نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم /السبت/، ما ذكره قائد عسكري إيراني بأن الجيش الأمريكي استولى على ناقلتي نفط إيرانيتين، وأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تمكنت من استعادتهما بينما كان الجنود الأمريكيون على متنهما نائمين.
وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن الحقيقة هي أن "إيران لم تعد تمتلك أسطولًا بحريًا، وأن الرواية برمتها التي وصفها القائد العسكري الإيراني محض كذبة".
كما نفت "سنتكوم" مزاعم القائد العسكري الإيراني بأن القوات البحرية الإيرانية هاجمت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في اليوم الأول من عملية "الغضب الملحمي"، مما أجبر القوات الأمريكية على طلب المساعدة من دول المنطقة لإجلاء الجنود.
وقالت إن الحقيقة هي أن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" محصنة جيدًا، ولم تتعرض لأي هجوم إيراني نتيجة لذلك، مشيرة إلى أن المجموعة أكملت، في الواقع، مهمة قتالية ناجحة تاريخيًا في الشرق الأوسط، وعادت سالمة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
ونفت "سنتكوم" كذلك صحة تصريحات القائد العسكري الإيراني بأن القيادة المركزية الأمريكية تفرض رسومًا قدرها 2.5 مليون دولار على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وقالت إنه "على الرغم من سيطرة القوات الأمريكية وحلفائها الإقليميين على مضيق هرمز، إلا أنه لا توجد رسوم مرور على السفن العابرة. وقد نجحت جهود القيادة المركزية الأمريكية في استعادة حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الدولي. وعبرت آلاف السفن ومليارات براميل النفط الخام المضيق بحرية وأمان تحت الحماية الأمريكية، على الرغم من العدوان الإيراني غير المبرر".