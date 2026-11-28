راسينج سانتاندير يفوز على ليفانتي 3-1 بالدوري الإسباني
حقق فريق راسينج سانتاندير فوزا مثيرا على مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء /الجمعة/، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم ليفانتي بهدف عن طريق إيفان روميرو في الدقيقة 42، ثم رد راسينج بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عبر بابلو جارسيا "هدفان" في الدقيقتين 66 و95، وياسر زابيري الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وارتفع رصيد راسينج سانتاندير بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول الليجا الإسبانية، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.