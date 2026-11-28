كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن استمرار تلقي 18 مصابًا في حادث الطريق الدائري الرعاية الطبية داخل المستشفيات، وذلك بعد خروج 7 مصابين عقب تحسن حالتهم الصحية، ووفاة أحد المصابين متأثرًا بخطورة الحروق التي تعرض لها.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح)، المذاع على قناة (إكسترا نيوز)، أنه تم التأكد من هوية 28 من ضحايا الحادث من خلال فحوصات البصمة الجينية (DNA)، بالتنسيق مع وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، مؤكدًا أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 32 حالة.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو التعامل مع الأمراض في مراحلها الأولى، قبل تطورها إلى أمراض مزمنة وما قد يصاحبها من مضاعفات صحية، وذلك من خلال التوعية والكشف المبكر وتيسير وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على شبكة تضم نحو 3600 وحدة للرعاية الصحية الأولية أو أكثر، موزعة على مستوى المحافظات الـ27، بما يتيح للمواطنين إجراء الفحوصات والحصول على الخدمات الطبية بالقرب من محل سكنهم.

وأشار عبد الغفار إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن الأربعين للكشف عن أمراض الاعتلال الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الشباب فوق سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي عائلي للإصابة بأحد هذه الأمراض، بهدف اكتشاف المؤشرات الأولية وعوامل الخطورة والتعامل معها مبكرًا.

وأضاف "أن المواطنين الذين تكشف الفحوصات الأولية عن وجود مؤشرات أو عوامل خطورة لديهم، يتم تحويلهم إلى أحد المستشفيات المشاركة في المبادرة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية واستكمال المتابعة، وتحديد التدخل الطبي المناسب لكل حالة".