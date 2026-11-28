تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع القطار الكهربائي السريع محطة الفيوم بني سويف .

ورافقه عدد من الوزراء ، منهم الفريق كامل الوزير ، ووزراء العمل والصحة والصناعة .

واستمع رئيس الوزراء ، إلى شرح حول المشروع الذي تنفذه وزارة النقل ضمن شبكة من القطارات الكهربائية السريعة مكونة من ثلاث خطوط وتعتبر شريان تنمية لربط المناطق العمرانية والصناعية القائمة والجديدة مثل (المناطق الصناعية فى سوهاج وقنا ) وتربط المناطق السياحية مثل (المناطق السياحية فى سوهاج, قنا والأقصر) كما تربط المناطق الزراعية مثل (الدلتا البريرة مستقبل مصروتوشكى).

كما أن الخط الأزرق هو أكبر خطوط الشبكة بطول (1148 كم)، والمكون من (30) محطة تنقسم إلى (13) محطة للقطارات السريعة مثل (الفيوم بنى سويف-المنيا - أسيوط - الخ).

عدد (23) محطة للقطارات الإقليمية مثل (العياط-الفشن-العدوة) بسرعة (250 كم/ساعة)، والسرعات التشغيلية.

كالأتى السرعة التشغيلية للقطارات السريعة = (230 كم/ساعة) والسرعة التشغيلية للقطارات الإقليمية = (160 كم/ساعة) والسرعة التشغيلية لقطارات البضائع = (120 كم/ساعة).

ويرتبط الخط الأزرق مع الخط الأخضر بمحطة حدائق أكتوبر كما يرتبط مع الخط الأحمر بقنا.