تواصلت فعاليات مبادرة «1000 نقطة جري بالشوارع والميادين» بمحافظة الوادي الجديد، في حي الزهور بمدينة الخارجة وميدان نقابة المهندسين بمدينة الداخلة، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

مبادرة 1000 نقطة جري

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الفعاليات تضمنت ممارسة رياضات الجري والمشي والتمرينات البدنية، وسط مشاركة وتفاعل من المواطنين، في إطار نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع مختلف الأعمار على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وتستهدف المبادرة تنظيم فعاليات أسبوعية كل يوم جمعة، مع الانتقال إلى أحياء ومناطق مختلفة بالمحافظة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وإتاحة ممارسة الأنشطة البدنية داخل الشوارع والميادين، وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع باعتبارها أسلوب حياة.