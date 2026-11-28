أعلنت محافظة الوادي الجديد الانتهاء من أعمال رصف الشارع الرئيسي بتقسيم الزراعيين، والشارع الفاصل بين تقسيمي السلام والنور بمدينة الخارجة، إلى جانب تنفيذ المطبات الصناعية اللازمة، وذلك خلال 3 أيام من العمل المتواصل.

تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية

وأوضحت المحافظة أن أعمال الرصف استمرت يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل، في إطار خطة تطوير الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق بمدينة الخارجة.

وشملت الأعمال تنفيذ المطبات الصناعية لاستكمال منظومة التطوير، بما يسهم في الحد من السرعات الزائدة وتنظيم حركة المرور وتحقيق مزيد من الأمان للمواطنين والمركبات.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين مستوى البنية التحتية وتيسير حركة الانتقال داخل المناطق السكنية، وفقًا لاحتياجات المواطنين وأولويات التطوير.