سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، تباينًا ملحوظًا بحسب النوع والحجم، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 78 و87 جنيهًا للأنواع العادية، بينما وصل الجمبري الجامبو إلى 1150 جنيهًا للكيلو.

أسعار البلطي والأنواع الشعبية

بلغ سعر كيلو البلطي 1 من 83 إلى 87 جنيهًا، والبلطي 2 من 78 إلى 82 جنيهًا، بينما تراوح البلطي الأسواني بين 30 و100 جنيه. وسجل فيليه البلطي من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو القراميط والشيلان بين 30 و70 جنيهًا، والحدادي بين 30 و60 جنيهًا، والباغة بين 25 و45 جنيهًا، والموزة بين 40 و100 جنيه.

أسعار البياض والمكرونة والثعابين

سجل القشر بياض من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس البلدي من 150 إلى 250 جنيهًا، بينما تراوح البياض الأملس الخليجي وبياض بحيرة ناصر والمزارع بين 80 و140 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثعابين من 100 إلى 600 جنيه، والمكرونة الخليجي من 90 إلى 160 جنيهًا، والمكرونة السويسي من 120 إلى 200 جنيه، والبرانيس الإسكندراني من 120 إلى 200 جنيه، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

كما سجل كيلو سمك موسى من 250 إلى 450 جنيهًا، والسبيط والكاليماري والسبيّا من 250 إلى 450 جنيهًا، والقرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار المرجان والبربون والدنيس

تراوح سعر كيلو المرجان 1 بين 225 و275 جنيهًا، والمرجان 2 بين 100 و180 جنيهًا، والمرجان المجمد بين 30 و60 جنيهًا.

وسجل البربون 1 من 250 إلى 310 جنيهات، والبربون 2 من 170 إلى 210 جنيهات، والبربون المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدنيس بين 275 و525 جنيهًا.

أسعار الجمبري والبوري

تصدر الجمبري الجامبو قائمة أسعار المأكولات البحرية، مسجلًا من 1000 إلى 1150 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري 1 بين 850 و950 جنيهًا، والجمبري 2 بين 725 و825 جنيهًا.

وسجل الجمبري 2 المجمد من 175 إلى 525 جنيهًا، والجمبري 3 من 200 إلى 400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البوري 1 من 160 إلى 220 جنيهًا، والبوري 2 من 110 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك البحرية والمجمدة

تراوح سعر كيلو المازليا والكشر بين 100 و300 جنيه، والشعور بين 100 و300 جنيه، والوقار بين 150 و350 جنيهًا، والقاروص واللوت بين 150 و350 جنيهًا.

وسجل السردين الطازج من 30 إلى 90 جنيهًا للكيلو، والكسكمري من 30 إلى 70 جنيهًا، والسردين المجمد من 25 إلى 45 جنيهًا، بينما تراوح الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار مستويات البيع بالجملة في سوق العبور، وقد تختلف أسعار التجزئة للمستهلك النهائي بحسب تكاليف النقل وهوامش التداول ومكان البيع.