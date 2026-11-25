شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 موجة ارتفاعات في أغلب الأصناف، مع تراجع محدود في عدد قليل من الأنواع، وسجل متوسط سعر كيلو البلطي الممتاز 110.60 جنيه، ويبدأ البلطي من 77.20 جنيه للصغير، بينما تراوح سعر الجمبري ما بين 307.50 جنيه للصغير و669.41 جنيه للجامبو.

وسجل أكبر ارتفاع اليوم في الجمبري الوسط، بينما سجل أكبر انخفاض في السبيط.

أسعار البلطي اليوم:

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز اليوم 110.60 جنيه، بارتفاع قدره 3.77 جنيه.

سجل سعر كيلو البلطي الصغير اليوم 77.20 جنيه، بارتفاع قدره 5.17 جنيه.

سجل سعر كيلو البلطي الأسواني اليوم 103.26 جنيه، بارتفاع قدره 6.78 جنيه.

سجل سعر كيلو فيليه البلطي اليوم 194.38 جنيه، بارتفاع قدره 8.60 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر البياض اليوم 176.37 جنيه، بانخفاض قدره 2.03 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم:

سجل سعر كيلو الجمبري الوسط اليوم 430 جنيه، بارتفاع قدره 39.64 جنيه.

سجل سعر كيلو الجمبري الممتاز اليوم 559.09 جنيه، بارتفاع قدره 37.57 جنيه.

سجل سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم 307.50 جنيه، بارتفاع قدره 34.64 جنيه.

سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم 669.41 جنيه، بارتفاع قدره 23.05 جنيه.

سجل سعر كيلو الوقار اليوم 334.60 جنيه، بارتفاع قدره 33.22 جنيه.

سجل سعر كيلو موسى اليوم 302.87 جنيه، بارتفاع قدره 16.99 جنيه.

سجل سعر كيلو الثعابين اليوم 347.06 جنيه، بارتفاع قدره 16.79 جنيه.

سجل سعر كيلو القاروص اليوم 315 جنيه، بارتفاع قدره 11.57 جنيه.

سجل سعر كيلو البربوني المتوسط اليوم 166.96 جنيه، بارتفاع قدره 6.46 جنيه.

سجل سعر كيلو البربوني الممتاز اليوم 227.70 جنيه، بارتفاع قدره 6.24 جنيه.

سجل سعر كيلو السمك اليوم 161.79 جنيه، بارتفاع قدره 6.55 جنيه.

سجل سعر كيلو المرجان الممتاز اليوم 193.90 جنيه، بارتفاع قدره 5.09 جنيه.

سجل سعر كيلو المرجان الوسط اليوم 150.67 جنيه، بارتفاع قدره 5.07 جنيه.

سجل سعر كيلو السردين المجمد اليوم 129.71 جنيه، بارتفاع قدره 4.81 جنيه.

سجل سعر كيلو الكابوريا اليوم 170.48 جنيه، بارتفاع قدره 4.20 جنيه.

سجل سعر كيلو الحدادي اليوم 87.38 جنيه، بارتفاع قدره 2.10 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة الخليجي اليوم 126.86 جنيه، بارتفاع قدره 1.13 جنيه.

سجل سعر كيلو الموزة اليوم 126.22 جنيه، بارتفاع قدره 0.36 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم:

سجل سعر كيلو السبيط اليوم 324.80 جنيه، بانخفاض قدره 22.96 جنيه.

سجل سعر كيلو الماكريل المجمد اليوم 193.25 جنيه، بانخفاض قدره 10.86 جنيه.

سجل سعر كيلو الشعور اليوم 199.80 جنيه، بانخفاض قدره 8.16 جنيه.

سجل سعر كيلو القرش اليوم 116.30 جنيه، بانخفاض قدره 1.20 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة السويسي اليوم 135 جنيه، بانخفاض قدره 0.71 جنيه.

سجل سعر كيلو البياض الممتاز اليوم 169.10 جنيه، بانخفاض قدره 0.03 جنيه.