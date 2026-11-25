قال عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، أن السياحة المصرية تشهد انتعاشة قوية بفضل تنوع المنتج السياحي، بالإضافة إلى حملات الترويج بالأسواق السياحية المختلفة.

السياحة في مصر

أوضح عماري في تصريح خاص بصدى البلد، أن هناك مؤشرات إيجابية في كافة البورصات السياحية التى شارك بها القطاع السياح المصري، لافتا أن المتحف المصري الكبير أضاف زخما سياحيا كبيراعلى مدار العام الجاري.

أشار رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، إلى أن المؤشر السياحي يشهد تفاؤل حيث تخطي حاجز 16 مليون سائح، وهو القفزة القوية.

تابع أن السياحة الشاطئية مازالت تتصدر المشهد السياحي في الزيارات والإيرادات، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات من قبل وزير السياحة والآثار مع منظمي الرحلات وكبار شركات ووكالات السفر والسياحة أحدث حراكا قويا.