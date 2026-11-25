يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعًا مهمًا الإثنين المقبل بمقره في ماسبيرو، لحسم عدد من الملفات البارزة المدرجة على أجندته، واستعراض خطة عمل المجلس ولجانه النوعية.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس وهم الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ود. منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمستشار عبدالسلام النجار، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومديري العموم.

ويتصدر جدول الأعمال مناقشة الشكوى المقدمة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضد منصة " Puffpaw "، لترويجها عبر موقعها الإلكتروني لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني بآليات رقمية غير قانونية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

كما يدرس المجلس توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، حول لعبة "GTA 6"، من حيث التداعيات والمخاطر والآثار السلبية المحتملة على النشء والشباب والقيم المجتمعية، وذلك حمايةً للفئات العمرية الصغيرة من المحتوى الرقمي والألعاب غير الملائمة.

استعدادات دراما رمضان

ويناقش المجلس تقارير لجنة الدراما بشأن الاستعدادات والضوابط والمعايير المهنية للأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، بما يضمن الحفاظ على حرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمحتوى والحفاظ على القيم المجتمعية والأكواد الإعلامية المعتمدة، إلى جانب متابعة آليات الرصد والتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة الدراما.

ويستعرض المجلس خلال الاجتماع توصيات لجنة الشكاوى، بشأن عدد من الشكاوى المقدمة ضد مواقع وحسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن توصيات لجنة التظلمات بشأن قرارات المنع من الظهور وانتهاء مدد الإيقاف الخاصة بعدد من الشخصيات العامة والإعلامية والرياضية.

ويناقش المجلس أيضًا تقارير لجنة «ضبط أداء الإعلام الرياضي» لتقييم التغطيات الرياضية الأخيرة، وتوصياتها بخصوص الشكاوى المقدمة للمجلس، مع التأكيد على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ونبذ التعصب، ويستعرض نتائج أعمال اللجان النوعية وما اتُّخذ من إجراءات لضبط الأداء الإعلامي، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة لعمل المجلس.