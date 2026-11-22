تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، ضد المهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة، بسبب أحد منشوراته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المستشار محمد شيرين فهمي، في شكواه، أن المشكو في حقه دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عبارات تتضمن الإساءة إليه، على خلفية بعض الأحكام القضائية التي أصدرها خلال مباشرته لعمله القضائي، مؤكدًا أنه لا يصح أن تكون حرية الرأي والتعبير وسيلة للتشهير بالقاضي بسبب الأحكام التي يصدرها.

وأضاف رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا أن حرية الرأي والتعبير، على سمو مكانتها، لا تمثل ترخيصًا بالإساءة إلى الأشخاص أو النيل من اعتبارهم، أو الإساءة إلى الهيئة القضائية أو الطعن في استقلال القضاء، وطالب بحذف المنشور والاعتذار عنه وحفظ الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية الأخرى المقررة قانونًا.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها وفحص ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.