قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء مسئول الحساب الإلكتروني باسم «ممدوح حمزة» على موقع «فيسبوك» لحضور جلسة استماع، وذلك في الشكوى المقدمة من المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر الحساب من مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

كما قرر المجلس استدعاء مسؤول الحسابات الإلكترونية باسم «نجم الجماهير - أبو المعاطي زكي» على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور جلسة استماع، وذلك في الشكوى المقدمة من الكابتن خالد الغندور بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر تلك الحسابات من مخالفات لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه.

وفي سياق منفصل، قرر المجلس حذف الفيديو محل الشكوى المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، ضد برنامج «البصمة»، تقديم الأستاذ/ تامر عبدالمنعم، المذاع عبر قناة «الشمس» من جميع منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بهذا الإجراء وحفظ الشكوى بعد الاستجابة الفورية من إدارة القناة.