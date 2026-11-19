تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من محمد عراقي، ضد جمال جبر، وقرر المجلس إحالتها إلى نقابة الصحفيين لفحص ما ورد بها، والتحقق من الوقائع محل الشكوى، واتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها، وموافاة المجلس بمذكرة تتضمن المعلومات المتعلقة بالواقعة.

وتتعلق الشكوى بادعاء حصول المشكو في حقه على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق، ويأتي القرار تأكيدًا لحرص المجلس على احترام الاختصاصات المؤسسية، وتعزيز التكامل مع النقابة، بما يكفل صون حقوق جميع الأطراف.