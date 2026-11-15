"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الفنان فاروق فلوكس ونجله الفنان أحمد فلوكس ضد هاني عزب

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الفنان فاروق فلوكس، عضو نقابة المهن التمثيلية، ونجله الفنان أحمد فلوكس، ضد الحساب باسم هاني عزب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الشكوى، التي جاءت بعد تكريم الفنان فاروق فلوكس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنعقد حالياً، أنه تضرر مما نُشر على الحساب الإلكتروني للمشكو في حقه، من إساءات طالته ونجله الفنان أحمد فلوكس.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها وفحص ما ورد بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.