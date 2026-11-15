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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب الترشح للدورة الثالثة من «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة من «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة»، تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، ويأتي محور الجائزة لعام 2026-2027 بعنوان «هوية مصر عبر العصور». 

 

مسابقة مكتبة الإسكندرية 

تبدأ مرحلة التسجيل والاستعداد للمسابقة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026 وتستمر حتى 15 مارس 2027.
 

وتُعد «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» جائزة سنوية تطلقها المكتبة، لكل أطياف الشعب المصري ومحافظاته، وتختص بالفئة الشابة من (18-40)، بهدف إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية، ببناء يسعى إلى المعرفة وحب القراءة من خلال استخدام آليات العصر الرقمي. وتتيح الجائزة المشاركة والتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب سفارات المعرفة في مختلف المحافظات.


وتشهد الجائزة تكريم 100 متسابق، وتوزيع جوائز مادية وأدبية تتدرج قيمتها وفقًا للمراكز التي يحققها المتسابقون؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف جنيه، والثاني 40 ألف جنيه، والثالث 30 ألف جنيه، والرابع 20 ألف جنيه، والخامس 10 آلاف جنيه، والسادس إلى العاشر يحصل على 8 آلاف جنيه، ومن المركز الحادي عشر إلى العشرين يحصل على 7 آلاف جنيه، ومن المركز الحادي والعشرين إلى الخمسين فيحصل على 5 آلاف جنيه، أما من المركز الحادي والخمسين إلى المائة فيحصل على 4 آلاف جنيه.
 

وتُختتم الدورة الثالثة من «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» في شهر يوليو 2027م، بإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم خلال حفل رسمي كبير، يُقام بحضور نخبة من الشخصيات والرموز الثقافية والفكرية والإعلامية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة عام 2026 2027 هوية مصر عبر العصور

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