قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة السابقة الصادرة بحق الكابتن/ رضا عبد العال بتاريخ 19 يوليو الماضي وتفعيلها، ومنع ظهوره على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 لمدة 4 أشهر، وذلك نظرًا لتكرار مخالفاته وعدم التزامه بالمعايير والأكواد المهنية، كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بمنع ظهور الكابتن/ محمد فاروق لمدة شهر، على أن يسري القراران اعتبارًا من تاريخ بث حلقة برنامج «البريمو» المذاع عبر قناة «العاشرة تن» في 8 نوفمبر الجاري؛ لما تضمنته من مخالفات.

وجاء قرار المجلس بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها بحضور الممثل القانوني لقناة «العاشرة تن»، فضلًا عن تقرير لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وتقرير الإدارة العامة للرصد.