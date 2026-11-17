شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير الإدارة، حملات رقابية مكثفة على مراكز العيون الخاصة بنطاق المحافظة، أسفرت عن التشميع الفوري للوحدات المخالفة ببعض المراكز لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وذلك لحين تلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها، مع استمرار متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين عليها.

حملات رقابية مكثفة على مراكز العيون الخاصة

و​تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الانضباط في الأداء الطبي.

​ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار الرقابة الحازمة لضمان تطبيق القانون وتقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة، بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير منظومة العمل.