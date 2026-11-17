أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض ناقلة لمحاولة اعتلاء من جانب مسلحين كانوا يستقلون زورقًا صغيرًا، بالقرب من مدينة المكلا على الساحل اليمني.

وأفادت الهيئة بأن المسلحين حاولوا الصعود إلى متن الناقلة، إلا أن أفراد الحراسة تمكنوا من إجبارهم على التراجع، وإحباط المحاولة، دون أن تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد الحوادث والتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة، إذ سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في 16 نوفمبر الجاري، بلاغًا عن اقتراب زورق وسفينة يُشتبه في استخدامها لأغراض القرصنة من ناقلة نفط على بعد نحو 430 ميلًا بحريًا شرق جزيرة سقطرى اليمنية، وعلى متنهما أربعة مسلحين، مع رصد سلم للصعود إلى السفينة.

وتتابع الجهات المختصة هذه الحوادث، وسط دعوات للسفن التجارية إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات بحرية مشبوهة.