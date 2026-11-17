خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي أبرزت أناقتها واختياراتها المميزة في عالم الموضة، لتتفاعل معها متابعاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة نسرين طافش..

وظهرت نسرين طافش مرتدية فستانا باللون الأسود، جاء بتصميم طويل ومحدد للقوام، مع قصة رقبة على شكل حرف V وأكتاف عريضة بتصميم منسدل يشبه الأجنحة، فيما أضافت طبقة من القماش الشفاف الرمادي على جانبي الفستان لمسة ملكية لافتة.

ونسقت نسرين طافش، إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة باللون الفضي اللامع، ومجوهرات ماسية تضمنت عقدا أنيقا وأقراطا طويلة، ما منح مظهرها مزيدا من الفخامة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نسرين طافش تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج قوي ارتكز على تحديد العينين وأحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، لتكتمل إطلالتها بطابع أنثوي راق.

وتفاعل متابعو نسرين مع الصور، مشيدين بأناقتها واختيارها للفستان الأسود الذي منحها إطلالة تشبه الأميرات، خاصة مع التفاصيل الراقية التي ميزت التصميم.