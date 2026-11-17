لفت الفنان والإعلامي خالد عليش ، الأنظار بأحدث ظهور له برفقة زوجته الاعلامية ميريهان، في مجموعة من الصور التي عكست أجواء من الرومانسية والانسجام بينهما، وسط تفاعل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة زوجة خالد عليش..

وظهرت زوجة خالد عليش بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الموف الفاتح، جاء بتصميم طويل ومحدد للقوام، مع قصة كتف واحد وأكمام طويلة، وتميز بتفاصيل من الكسرات عند منطقة الخصر والصدر، ما أضفى عليه لمسة من الأناقة والأنوثة.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة باللون الأسود والذهبي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة بطريقة بسيطة، مع مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها.

أما خالد عليش، فظهر مرتديا بدلة باللون الرمادي الفاتح، نسقها مع تيشيرت أبيض بدلا من القميص التقليدي، ليعتمد إطلالة تجمع بين الأناقة والطابع العصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي أظهرت الثنائي في أجواء من الود، وأشادوا بأناقتهما وتناسق اختياراتهما في أحدث ظهور لهما.