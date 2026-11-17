كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن ترتيبات الاجتماع المرتقب بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن القمة الثلاثية في مدينة شينزين الصينية ستكون مفيدة، وستتيح للرؤساء الثلاثة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية بحرية.

وقال لافروف إن جدول أعمال الاجتماع الثلاثي تم وضعه بالفعل، موضحاً أن قادة الدول الثلاث سيحظون بفرصة للنقاش في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك».

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن لقاءات بهذه الصيغة بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم تُعقد من قبل، ما يمنح الاجتماع أهمية خاصة في ظل التوترات الدولية وتعدد الملفات الخلافية بين القوى الكبرى.

وتأتي تصريحات لافروف في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين موسكو وواشنطن وبكين بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسط تحولات متسارعة في النظام الدولي وتصاعد المنافسة على النفوذ في آسيا والمحيط الهادئ.

ويُنظر إلى الاجتماع المرتقب باعتباره فرصة لاختبار إمكانية فتح قنوات حوار مباشرة بين قادة القوى الثلاث، خاصة في ظل الخلافات المتعلقة بالأمن الإقليمي والتجارة الدولية والحرب في أوكرانيا والتوترات المحيطة بتايوان.

وتحظى القمة المحتملة باهتمام دولي واسع، نظراً إلى أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع واحد قد تفتح المجال أمام مناقشة ملفات استراتيجية تتجاوز حدود المنطقة الآسيوية.

وأكد لافروف أن موسكو تنظر بإيجابية إلى عقد الاجتماع، معتبراً أن إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة الثلاثة تمثل خطوة مفيدة في ظل التحديات التي تواجه العلاقات الدولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات روسية من محاولات الغرب توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي القضية التي تشكل أحد أبرز الملفات الخلافية بين موسكو وبكين من جهة، وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى.