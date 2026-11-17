تقدم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، باعتذار عن لفظ خارج صدر من الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل خلال حلقة الليلة من البرنامج، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لحذف اللفظ من جميع منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من إعادة الحلقة.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أتقدم بالاعتذار الشديد عن اللفظ الخارج تمامًا عن أخلاقيات العمل الإعلامي، والذي صدر عن الأستاذ عبد الحليم قنديل في حلقة الليلة».

وأضاف: «طبعًا الأمر كان على الهواء مباشرة، ولكن قمنا بحذفه من كل وسائل التواصل ومن على البرنامج في الإعادة».

وأكد أديب حرص البرنامج على الالتزام بأخلاقيات المهنة، قائلًا: «كل الأسف إذا دخل لفظ خارج إلى أي بيت، ولكن الأمر كان كما قلت على الهواء! ونحن دائمًا حريصون على أخلاقيات هذه المهنة».

واختتم الإعلامي اعتذاره بتقديم اعتذار شخصي للمشاهدين، مطالبًا بتقبله، على خلفية ما حدث خلال الحلقة.