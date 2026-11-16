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ماذا يحدث في البنوك الآن؟| تراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه.. شوف وصل كام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يحدث في البنوك الآن؟| تراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه.. شوف وصل كام

تراجع أسعار الدولار واليورو اليوم في البنوك
تراجع أسعار الدولار واليورو اليوم في البنوك
رانيا أيمن

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم تراجعا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026 في البنوك، حيث تراجع سعر الدولار واليورو اليوم إلى جانب بعض العملات الأجنبية الأخرى، وجاء هذا التراجع في أسعار الصرف مع منتصف تعاملات اليوم واستمر حتى ختام التعاملات، وسط حالة من الترقب في سوق العملات لما ستسفر عنه تحركات الدولار واليورو خلال الأيام المقبلة.

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وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنوك 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك HSBC اليوم 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 53.62 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم 59.09 جنيه للشراء و59.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك HSBC اليوم 59.05 جنيه للشراء و59.16 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم 59.03 جنيه للشراء و59.18 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم 59.02 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK اليوم 59.01 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم 58.98 جنيه للشراء و59.26 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم 58.98 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم 58.97 جنيه للشراء و59.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم أسعار العملات اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم سعر اليورو في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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