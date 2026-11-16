محافظ الجيزة يسلم 27 تروسيكل و19 مشروعا للخياطة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ٢٧ تروسيكلًا و١٩ مشروعًا للخياطة مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية وذلك في إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا وتوفير مصادر دخل تساعدها على تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

كما سلّم المحافظ ٤٨ سماعة أذن طبية لعدد من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بهدف دعم قدراتهم على التواصل وتعزيز فرصهم في التعليم والاندماج المجتمعي وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.

وذلك بحضور الأستاذة صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للإعلام والأستاذة صفاء نوار عضو مجلس الأمناء ومدير تحرير جريدة الأخبار الاستاذ والاستاذ هاني صادق امين صندوق المؤسسة عضو مجلس الامناء.



وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهماتها الفعالة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم من خلال توفير أوجه الدعم المختلفة سواء عبر المساعدات الاجتماعية أو المشروعات الإنتاجية التي تتيح فرصًا حقيقية للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة.

وخلال فعاليات التسليم حرص المحافظ على التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.