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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يوم الأثر 2026 بقسم الهندسة المعمارية بجامعة العاصمة.. احتفاء برواد العمارة

قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية
قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية
حسام الفقي

نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية – جامعة العاصمة، فعاليات «يوم الأثر 2026 – يوم العمارة»، في احتفالية تعكس اعتزاز القسم بتاريخه الأكاديمي والمهني، وتحتفي بعطاء أساتذته ورواده، وتبرز إسهامات خريجيه وطلابه في إثراء مجال العمارة وصناعة مستقبلها، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية، والدكتورة نهى نبيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حلمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وجاءت الاحتفالية بقيادة وإشراف الأستاذة الدكتورة جيهان السيد عبد الدايم رئيس قسم الهندسة المعمارية، لتجسد فلسفة «يوم الأثر» القائمة على أن العلم والخبرة والقيم التي يغرسها الأستاذ في طلابه تظل ممتدة عبر الأجيال، وأن الأثر الحقيقي لا يقتصر على ما يشيده المعماريون من مبانٍ ومنشآت، بل يمتد إلى ما يصنعونه من عقول وخبرات وكوادر قادرة على الابتكار والتطوير.
واستهدف اليوم تعزيز التواصل بين أجيال المعماريين، وجمع رواد القسم وأساتذته وخريجيه وطلابه، واستعراض مسيرته الأكاديمية والمهنية، بما يعكس مكانته ودوره في إعداد أجيال من المعماريين الذين تركوا بصمات واضحة في مختلف مجالات العمل المعماري.
وشهدت الفعاليات حضورًا متميزًا لنخبة من أساتذة العمارة والمعماريين والخبراء وممثلي الشركات والمكاتب الاستشارية، وتضمنت عرضًا لإبداعات الطلاب ومشروعاتهم المعمارية، واستعراض إنجازات خريجي القسم، إلى جانب لقاءات مهنية وتفاعلية أتاحت تبادل الخبرات والتجارب بين الأجيال المختلفة، فضلًا عن تكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم المجال المعماري.
وفي إطار دعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات العمل المهني، شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الرعاة وشركاء النجاح، حيث شاركت HIGHLIGHTS – Event Solutions راعيًا رسميًا، والمهندسان أحمد جمال وحامد عرفة، كما شارك مكتب PRIME – Consulting Office راعيًا ذهبيًا، والمهندسة كريمان أحمد، إلى جانب OKOPLAN – Landscaping، والأستاذ الدكتور طارق صبحي، ومشاركة مكتب الدكتور ياسر لطفي وHALEEM CONSULT، والأستاذ الدكتور أحمد حليم، وROYAL Development، والدكتور كريم شعلان، وESLAM ALAA STUDIO، والمهندس إسلام علاء.
كما شارك عدد من العارضين وشركاء الصناعة، وهم: CMB، DURA Light، ALU VISION، BLACK & WHITE، Feeluxe Zone، TGF Decor، بما أتاح مساحة للتواصل المباشر بين الطلاب والخريجين وممثلي المؤسسات والشركات العاملة في المجال.
وأُقيمت الاحتفالية بجهود أعضاء هيئة التدريس القائمين على الإعداد والتنظيم، بمشاركة الأستاذة الدكتورة ابتهال جلال، والأستاذة الدكتورة منى حسني، والأستاذ الدكتور أحمد صالح، والأستاذ الدكتور محمد رياض، والأستاذة الدكتورة المساعدة هبة فاروق، والأستاذة الدكتورة المساعدة مروة كمال، والدكتورة نهاد حسني، والدكتورة هبة عاطف، إلى جانب أعضاء الهيئة المعاونة وطلاب القسم وخريجيه، الذين أسهموا بجهودهم وتعاونهم في خروج الفعاليات بصورة مشرفة تعكس روح الانتماء والعمل الجماعي.
وأكدت الاحتفالية أن «يوم الأثر» يتجاوز كونه مناسبة للاحتفاء بالماضي، ليصبح مساحة لتوثيق مسيرة القسم والاعتزاز برواده، وإبراز إنجازات حاضره، واستشراف مستقبل أجياله الجديدة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الأستاذ الذي يترك أثرًا في تلميذه، إنما يسهم في صناعة معماري قادر بدوره على إحداث أثر جديد في المجتمع والمهنة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة العاصمة وكلية الهندسة بالمطرية على دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز ارتباط الدراسة بالتطبيق العملي، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المهنية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والإبداع اللازم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحديات المستقبل.
يوم الأثر 2026.. أثر صنعه الرواد، نحمله اليوم، ونورثه للأجيال القادمة.

قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة

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