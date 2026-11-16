خالد الغندور يضع جماهير الزمالك أمام سؤال صعب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بتساؤل حول موقف جماهير الزمالك من مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة، وما إذا كانت ستشجع الفريق الأحمر من أجل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وتقليص الفارق مع الفريق السماوي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزملكاوية هيشجعوا الأهلي أمام بيراميدز عشان المنافسة وفارق النقاط ولا إيه؟».

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحافظ على العلامة الكاملة منذ انطلاق المسابقة.

صراع الصدارة يشعل مواجهة الأهلي وبيراميدز

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على قمة الدوري.

بينما يطمح بيراميدز إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على سجله المثالي، والابتعاد بصدارة جدول الترتيب، في ظل رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتضع هذه الحسابات جماهير الزمالك أمام تساؤل بشأن الفريق الذي ستسانده في المواجهة، خاصة أن نتيجة اللقاء قد تؤثر على شكل المنافسة بين الفرق المتصارعة على قمة جدول الدوري.