فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حسام الزناتي

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن كواليس تعثر مفاوضات نادي الزمالك مع حسام الزناتي لتولي مسؤولية إدارة الكرة بالنادي، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد الخلاف على اسم أو منصب، وترتبط بعدم توافر الضمانات المالية والإدارية اللازمة لنجاح التجربة.

وأكد فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المفاوضات مستمرة منذ أكثر من شهرين دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب طلب حسام الزناتي ضمانات مالية واضحة تتعلق بمستحقاته وانتظام صرف رواتب اللاعبين في مواعيدها، بينما جاء رد إدارة النادي: «اشتغل بظروف النادي».

وأوضح أن تولي مسؤولية إدارة ملف الكرة دون توفير الإمكانيات والصلاحيات اللازمة يجعل فرص النجاح محدودة، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي ليس ساحرًا ولا يمتلك حلولًا سحرية لمعالجة الأزمات في ظل غياب الاستقرار.

وأضاف أن هناك انقسامًا داخل الزمالك، في ظل رفض تيار كبير من نجوم النادي السابقين لفكرة تعيين مدير رياضي أو تأسيس شركة لكرة القدم، وهو ما يعوق اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل هذا الملف.

واقترح سند أن يركز مجلس إدارة الزمالك الحالي خلال الفترة المتبقية من مدته على دراسة الأوضاع وتجميع المعلومات والمستندات وترتيب الملفات، والعمل على إزالة العقبات أمام المجلس المقبل، بدلًا من الدخول في صراعات لحسم ملفات لا تتوافر لها الظروف المناسبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى منظومة احترافية متكاملة، تقوم على توفير الإمكانيات والصلاحيات واتخاذ قرارات واضحة، بما يسمح بتأسيس شركة لكرة القدم وتعيين مدير رياضي قادر على إدارة الملف بصورة احترافية.