قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات
تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب
نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية
أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز
غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري
فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الزراعة: أزمة تدبير الغاز المسال فرضت قرارات صعبة.. ومخزون الأسمدة يكفي لشهرين

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في تدبير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل المصانع، الأمر الذي فرض اتخاذ عدد من القرارات الصعبة بشأن تحديد أولويات الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، لمناقشة سبل تقليص الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم وخفض فاتورة الاستيراد، أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز، في مقدمتها ضمان توفير احتياجات المزارعين، والحفاظ على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، إلى جانب محاصيل الأعلاف والخضروات.

وأشار فاروق إلى أن قطاع التصدير الزراعي يمثل أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة، وتوفير للعملة الأجنبية، ودعم للموارد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أن بعض القرارات التي اتُخذت في هذا الملف أثارت اعتراضات لدى عدد من المزارعين، إلا أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وغياب البدائل المناسبة.

وزير الزراعة: الأزمات الدولية واضطرابات إمدادات الغاز ضاعفت التحديات أمام الدولة

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تتعامل مع تداعيات أزمات دولية متلاحقة، بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالحرب في قطاع غزة، وصولًا إلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وإمدادات الغاز، الأمر الذي ضاعف من صعوبة تأمين احتياجات المصانع واستمرار عمليات الإنتاج.

وشدد فاروق على أن وزارة الزراعة وضعت حسابات دقيقة وخططًا استباقية للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تأمين مخزون استراتيجي من الأسمدة يضمن استمرار توفير احتياجات القطاع الزراعي وعدم تأثر المزارعين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد.

وزير الزراعة: لدينا مخزون من الأسمدة يكفي شهرين

وكشف وزير الزراعة أن المخزون المتاح حاليًا من الأسمدة يكفي لتغطية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ووصولها إلى مستحقيها، في إطار دعم الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار القطاع.

وأشار إلى أن منظومة دعم الأسمدة تخدم حيازات زراعية تبلغ مساحتها نحو 5 ملايين فدان، بما يعكس أهمية استمرار توفير مستلزمات الإنتاج وضمان عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الغاز الطبيعي المسال المصانع مستلزمات الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

ترشيحاتنا

مارتا كوس

المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع تبدي تفاؤلها بفتح ملفات التفاوض المتبقية لانضمام أوكرانيا

اكتشاف قمر جديد مؤقت بحجم 2 متر يدور حول الأرض

رفيق جديد.. قمر مؤقت يدور حول الأرض حتى يناير

البنك المركزي الأوروبي

المركزي الأوروبي: الاعتماد على شركات الوساطة والخدمات الخارجية أخطر من الاحتيال على البنوك

بالصور

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد