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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في قمة الفرانكوفونية.. وزير البترول يناقش فتح آفاق جديدة للتعاون بمجالات الطاقة

خلال مشاركته في قمة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بكمبوديا.. وزير البترول والثروة المعدنية يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس موريتانيا
خلال مشاركته في قمة المنظمة الدولية للفرانكوفونية بكمبوديا.. وزير البترول والثروة المعدنية يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس موريتانيا
أمل مجدى

في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار القادة المشاركين في القمة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لا سيما في مجالات البترول والغاز الطبيعي والطاقة والتعدين.

والتقى الوزير، في هذا الإطار مع محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، الذي طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان فرص التعاون بين مصر وموريتانيا في مجالات البترول والطاقة والثروة المعدنية، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين.


كما التقى المهندس كريم بدوي، مع مارك كارني، رئيس وزراء كندا، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون المصري الكندي في مجالات الطاقة والتعدين، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الكندية المتقدمة في صناعة التعدين، في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والإصلاحات التي هيئت تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات، وفتح المجال أمام الشركات الكندية للتوسع في أنشطتها بقطاع التعدين المصري.

والتقى الوزير، مع هون مانيت، رئيس وزراء كمبوديا، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستضافة كمبوديا أعمال القمة وتوليها رئاسة الدورة الحالية للمنظمة الفرانكوفونية، مشيدًا بحسن التنظيم والجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي ، وحفاوة استقبال الوفود المشاركة، بما يعكس حرص كمبوديا على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء.

كما التقى المهندس كريم بدوي، مع غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، حيث أكد الجانبان عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ولبنان، و ماتشهده العلاقات بين قيادتي البلدين من تواصل وتفاهم، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

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