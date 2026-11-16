خبير طاقة: وصول مستحقات الشركات الأجنبية بالبترول إلى صفر انطلاقة جديدة للاستثمارات

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن نجاح مصر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، ووصول هذه المستحقات إلى صفر منذ يونيو الماضي، يمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن قطاع البترول يأمل في تكرار التجربة التي شهدها عام 2014، عندما جرى سداد ديون الشركات الأجنبية، وهو ما ساهم في دخول استثمارات ضخمة إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تزامنت مع الإعلان عن اكتشافات مهمة، من بينها حقل ظهر الذي أُعلن عن اكتشافه عام 2015، وبدأ دخوله خريطة الإنتاج عام 2018.

وأكد أن جذب الاستثمارات الجديدة يرتبط بتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات العالمية، بما يدعم أعمال البحث والاستكشاف ويساعد على تحقيق اكتشافات جديدة ترفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.