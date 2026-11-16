قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: 6 ناقلات نفط تعرضت لحوادث في مضيق هرمز
عقوبات الغياب في رمضان .. تحذير عاجل لطلاب المدارس
هيئة بريطانية: 4 مسلحين يهددون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن
سلالة جديدة من كوفيد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض شبيهة بالإنفلونزا
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. آخر تحديث
كيف تعامل الهلال الأحمر المرضى الفلسطينيين.. وهكذا ودع المتعافين
وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر
العالم بحاجة إلى السلام.. جوتيريش يدعو لإنهاء الحروب في غزة واليمن والسودان وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-11-2026 والقنوات الناقلة
الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح مدى صحة عقد الزواج شرعًا
نحو التحول للاقتصاد الأخضر.. «جهاز إدارة المخلفات» يشهد التوسع في استخدام الوقود البديل بصناعة الأسمنت
فايننشال تايمز: لا لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للصين والفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة: وصول مستحقات الشركات الأجنبية بالبترول إلى صفر انطلاقة جديدة للاستثمارات

د. رمضان أبو العلا: وصول مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى صفر يمثل انطلاقة جديدة للاستثمارات
د. رمضان أبو العلا: وصول مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى صفر يمثل انطلاقة جديدة للاستثمارات
شيماء جمال

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن نجاح مصر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، ووصول هذه المستحقات إلى صفر منذ يونيو الماضي، يمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن قطاع البترول يأمل في تكرار التجربة التي شهدها عام 2014، عندما جرى سداد ديون الشركات الأجنبية، وهو ما ساهم في دخول استثمارات ضخمة إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تزامنت مع الإعلان عن اكتشافات مهمة، من بينها حقل ظهر الذي أُعلن عن اكتشافه عام 2015، وبدأ دخوله خريطة الإنتاج عام 2018.

وأكد أن جذب الاستثمارات الجديدة يرتبط بتهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات العالمية، بما يدعم أعمال البحث والاستكشاف ويساعد على تحقيق اكتشافات جديدة ترفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

الشركات الأجنبية قطاع البترول البترول الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح

ترشيحاتنا

تغطية بعض الوجه بسبب البرد

حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد.. الإفتاء توضح

زبيبة الصلاة

هل زبيبة الصلاة هي المقصودة بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟

السلع الزراعية

ما حكم إخفاء السلع الزراعية لرفع أسعارها بحجة البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يرد

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد