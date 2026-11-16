فايننشال تايمز: لا لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للصين والفلبين

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سواء خلال زيارة ترامب إلى الصين أو الفلبين.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الصين وروسيا والولايات المتحدة قررت عدم الاتفاق مسبقًا على جدول أعمال محدد للاجتماع الثلاثي المرتقب بين قادة الدول الثلاث، بما يترك المجال أمام طرح الملفات المختلفة خلال المباحثات.

وأضافت «فايننشال تايمز»، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن ترامب يعتزم طرح قضية الحد من الانتشار النووي خلال القمة التي ستجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.