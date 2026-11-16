بيدق المسمار بضربة واحدة.. نجار مصري يبهر السعوديبن بمهارته وكرمه

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الإعجاب، بعدما وثّق مهارة نجار مصري من محافظة أسيوط يعمل في المملكة العربية السعودية، وقدرته على دق المسامير بسرعة ودقة لافتة، مستخدمًا ضربة واحدة فقط لإتمام المهمة.

وأظهر الفيديو النجار الأسيوطي وهو يستعرض مهارته في دق المسامير، في مشهد لفت انتباه مديره في العمل، الذي أُعجب بقدرته على إنجاز المهمة بهذه السرعة والدقة، وسط تفاعل واسع مع أدائه المميز.

ولم تتوقف القصة عند إعجاب مديره بمهارته، إذ قرر الأخير مكافأته تقديرًا لإتقانه العمل وتميزه فيه، إلا أن المفاجأة كانت في تصرف النجار المصري، بعدما اختار توزيع قيمة المكافأة على زملائه في العمل، في لفتة إنسانية عكست روح المحبة والتعاون بين العاملين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بمهارة النجار المصري واحترافيته في عمله، إلى جانب موقفه الطيب بتقاسم المكافأة مع زملائه، مؤكدين أن التميز الحقيقي لا يقتصر على إتقان العمل فقط، بل يظهر أيضًا في المواقف الإنسانية.