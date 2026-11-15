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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: في ناس بتقبض 2000 و2500 جنيه.. إزاي هنوصل بالحد الأدنى للأجور لـ15 ألف؟

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود زيدان

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر، في ظل عدم التزام عدد من منشآت القطاع الخاص بالزيادات التي تعلنها الحكومة، رغم تكرار رفع الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر: «كل مرة الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور، ترفعه على الورق، وساعات يتم تطبيقه في القطاع العام، وفي أغلب الساعات لا يتم تطبيقه في القطاع الخاص».

وأضاف أن هناك عمالًا لا يحصلون حتى الآن على الحد الأدنى المعلن، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال يبررون عدم الالتزام بالقول: «والله ما معيش، أنا أجيب لك منين؟».

وتطرق أديب إلى الحديث عن مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، معربًا عن شكوكه بشأن إمكانية تطبيق هذا الرقم، ومتسائلًا عن الآلية التي ستضمن وصول العاملين إليه.

وقال: «فاكرين لما أنا قلت لكم سبعة آلاف جنيه وثمانية آلاف وعشرة آلاف جنيه، قلت له إيه ده؟ مجنون! عشرة آلاف جنيه حرام عليك! دلوقتي يتحدثون عن 15 ألف».

وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن أرقام جديدة للحد الأدنى للأجور، وإنما في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك عمالًا لا يزالون يتقاضون أجورًا تتراوح بين ألفي جنيه و2500 جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية إلزام المصانع والمنشآت المختلفة بتطبيق الزيادات المعلنة.

عمرو أديب أخبار وتقارير أخبار توك شو الحد الأدنى للأجور

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