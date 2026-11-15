فوزي العشماوي: تقديري بشأن الوجود العسكري المصري في المنطقة اجتهاد تحليلي وليس معلومات رسمية

كشف السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل التصريحات التي أدلى بها بشأن طبيعة الوجود العسكري المصري في المنطقة، موضحًا أن ما طرحه جاء بناءً على قراءة سياسية واجتهاد شخصي لفهم حديث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وليس استنادًا إلى معلومات مباشرة أو تفاصيل رسمية بشأن طبيعة هذا الوجود.

وأوضح العشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم»، أن حديث وزير الخارجية عن وجود قوات مصرية في المنطقة منذ فترة دفعه إلى ترجيح أن الأمر يتعلق بانتشار بحري مصري يستهدف حماية الأمن القومي، وتأمين المصالح المصرية ومصالح الدول الشقيقة، إلى جانب ضمان حرية الملاحة الدولية واستمرار حركة التجارة.

وأشار إلى أن هذا التقدير يرتبط بالأهمية الاستراتيجية لمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، باعتبارها ممرات حيوية لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن تأمينها يمثل أهمية كبيرة لمصر ولدول المنطقة على حد سواء.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن ما ذكره لا يمثل تفسيرًا رسميًا صادرًا عن وزارة الخارجية، وإنما محاولة لتحليل مضمون تصريح الوزير في ضوء المعطيات السياسية والاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لم يعد يشغل منصبًا رسميًا بالوزارة، وأن حديثه جاء بصفته دبلوماسيًا سابقًا ومهتمًا بالشأن السياسي.

وأضاف العشماوي أن اختلاف السياق بين التصريح الأصلي والقراءة التحليلية التي قدمها أمر يجب الانتباه إليه، حتى لا يتم التعامل مع الاجتهادات الشخصية باعتبارها معلومات مؤكدة أو مواقف رسمية.

وأكد أن توضيح التصريحات والرد على ما يثار بشأنها أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل انتشار المنشورات التي تعتمد على اقتطاع أجزاء من الكلام وإعادة تقديمها بصورة مختلفة، بما يفتح المجال أمام تفسيرات غير دقيقة واتهامات لا تستند إلى السياق الكامل للتصريحات.