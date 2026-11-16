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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل تفتح باب التوظيف.. 620 فرصة عمل برواتب تصل لـ11 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل عن توفير 620 فرصة عمل جديدة للشباب في مجال الأمن والحراسة، بالتعاون مع شركتين من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود توفير وظائف مناسبة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه شهريا، إلى جانب مجموعة من المزايا الاجتماعية والتأمينية.

وتتنوع الوظائف المعلنة بين مشرفي الأمن وأفراد الحراسة، مع توزيع أماكن العمل على عدد من المناطق داخل القاهرة والمحافظات، بما يشمل مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعين السخنة والتجمع الخامس.
 

وظائف وزارة العمل 2026

وتستهدف هذه الوظائف الشباب من الحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة، بداية من المؤهل الابتدائي وحتى المؤهلات المتوسطة والعليا، مع تحديد شروط خاصة لكل وظيفة من حيث السن والخبرة والمؤهل الدراسي.

وتتضمن فرص العمل المعلنة 580 وظيفة لدى الشركة الأولى، و40 وظيفة لدى الشركة الثانية، مع اختلاف الرواتب والمزايا ومواقع العمل ووسائل التقديم والتواصل.

تفاصيل 580 فرصة عمل بالأمن والحراسة

تتضمن الدفعة الأولى 580 فرصة عمل في مجال الأمن والحراسة، موزعة بين وظائف مشرفي الأمن وأفراد الأمن، مع إتاحة رواتب متفاوتة وفقا لطبيعة الوظيفة والمسؤوليات المطلوبة.

وتشمل الوظائف المتاحة ما يلي:

  • مشرف أمن: 30 وظيفة، برواتب شهرية تتراوح بين 9500 و10500 جنيه.
  • فرد أمن: 550 وظيفة، برواتب شهرية تتراوح بين 7000 و8500 جنيه.

وتتوزع مواقع العمل الخاصة بوظائف أفراد الأمن على مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مصنع في مدينة العاشر من رمضان، بما يوفر فرصا للراغبين في العمل بهذه المناطق.

وتشترط الشركة في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وأن يتراوح العمر بين 20 و50 عاما، وهي شروط تستهدف إتاحة المجال أمام شريحة واسعة من الباحثين عن وظائف الأمن والحراسة.
 

وزارة العمل

رواتب ومزايا وظائف الأمن في الشركة الأولى

لا تقتصر فرص العمل الـ580 على الرواتب الشهرية فقط، بل توفر الشركة مجموعة من المزايا التي تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

وتتمثل أبرز المزايا المعلنة في الآتي:

  • توفير وجبات للعاملين.
  • توفير الإقامة.
  • التأمين الاجتماعي.
  • التأمين الطبي الخاص.
  • الحصول على زيادة سنوية.
  • 4 أيام راحة شهريا.

وتمنح هذه المزايا المتقدمين فرصة للتعرف على طبيعة الحزمة الوظيفية قبل التقدم، خاصة أن توفير الإقامة والوجبات قد يمثل ميزة مهمة للعاملين في مواقع العمل البعيدة عن أماكن سكنهم.

أما الراغبون في التقديم على وظائف الشركة الأولى، فيمكنهم التوجه إلى العنوان التالي:

العنوان: 25 أ، عمارات العبور، شارع صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض.

رقم الهاتف: 01011550380.

ويتيح رقم التواصل الاستفسار عن تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها، إلى جانب معرفة الإجراءات المطلوبة للتقدم.

40 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه

وتتضمن الدفعة الثانية 40 فرصة عمل إضافية في مجال الأمن والحراسة، موزعة بين مشرفي الأمن وأفراد الأمن، مع رواتب تصل إلى 11 ألف جنيه شهريا، وهي أعلى قيمة للأجور ضمن الوظائف المعلنة.

وتشمل الوظائف المطلوبة لدى الشركة الثانية ما يلي:

  • مشرف أمن: 10 وظائف، برواتب تتراوح بين 9500 و11 ألف جنيه شهريا.
  • فرد أمن: 30 وظيفة، برواتب تتراوح بين 8000 و10 آلاف جنيه شهريا.

وتختلف شروط المؤهل الدراسي بين الوظيفتين؛ إذ تشترط الشركة في المتقدم لوظيفة مشرف أمن الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، مع ضرورة توافر الخبرة السابقة.

أما وظيفة فرد الأمن، فتتطلب الحصول على مؤهل ابتدائي على الأقل، وهو ما يتيح الفرصة أمام الحاصلين على مستويات تعليمية مختلفة للالتحاق بالوظائف المتاحة.

شروط التقديم ومواقع العمل في الشركة الثانية

حددت الشركة الثانية مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في شغل الوظائف، وفي مقدمتها أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و50 عاما، مع الالتزام بمتطلبات المؤهل الدراسي والخبرة بحسب طبيعة الوظيفة.
 

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وتتوزع مواقع العمل على ثلاث مناطق رئيسية، هي:

  • العين السخنة.
  • العاشر من رمضان.
  • التجمع الخامس.

وتمنح هذه المواقع خيارات متعددة للباحثين عن وظائف الأمن والحراسة، سواء في المناطق الصناعية أو المواقع الأخرى التي تحتاج إلى خدمات التأمين والحراسة.

ويمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المتاحة لدى الشركة الثانية التواصل من خلال البيانات التالية:

العنوان: 10 شارع هاشم الأشقر، النزهة الجديدة.

رقم الهاتف: 01015825405.

ويستطيع المتقدمون التواصل عبر الرقم المعلن للاستفسار عن الوظائف المتاحة وإجراءات التقديم، مع مراعاة اختلاف شروط الالتحاق بين مشرف الأمن وفرد الأمن.

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