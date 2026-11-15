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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5580 فرصة عمل جديدة بـ95 شركة في 16 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد
أ ش أ

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم /الأحد/ ، عن توفير 5580 فرصة عمل جديدة من خلال 95 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة.

وأكد وزير العمل أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مجالات التعاون مع الشركات ومؤسسات الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

وقال رداد إن توفير فرص العمل يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي وتحقيق التنمية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب المهني والتشغيل، بما يضمن تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ويساعدهم على الحصول على وظائف مستقرة ولائقة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية وتطوير منظومة التأهيل وفقًا للتغيرات المتسارعة في المهن والوظائف.

وشدد وزير العمل على أهمية حماية حقوق العاملين وضمان جدية فرص العمل المعلنة، مؤكدًا استمرار أجهزة الوزارة ومديريات العمل في متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لتعزيز دمجهم في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات الإنتاج.

وأوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة موزعة على 16 محافظة، هي: القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والسويس، والفيوم، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، والغربية، والإسماعيلية، والإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وتتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن وفقًا لاحتياجات الشركات المشاركة.

وأضافت الوزارة أن التقديم على فرص العمل متاح خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية في إطار جهود وزارة العمل لتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وربط برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم الإنتاج وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وزير العمل حسن رداد فرصة عمل التوظيف

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