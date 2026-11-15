أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن" باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما الفصائل اليمنية .

وكان اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.