أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم / الأحد / اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما ميليشيا الحوثي.
وكان اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.
تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم / الأحد / اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة.
تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي