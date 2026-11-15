مهرجان القاهرة السينمائي يستقبل العرض الأول لفيلم الفراولة لـ ليلى مراكشي

يستقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد 15 نوفمبر، العرض الأول لفيلم «الفراولة» للمخرجة المغربية ليلى مراكشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ47، وذلك في السادسة مساءً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض السجادة الحمراء والمسابقة الدولية.

وتدور أحداث الفيلم، الذي تبلغ مدته 106 دقائق، حول حسناء ومريم، وهما امرأتان تغادران المغرب للعمل كعاملات موسميات في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا، بحثًا عن حياة أفضل لعائلتيهما، لكن رحلتهما تصطدم بواقع قاسٍ، تسيطر عليه ممارسات الاستغلال والتحرش وظروف العمل المهينة.

ومع تصاعد التحديات، تجد المرأتان في علاقتهما الأخوية مصدرًا للقوة، وتواجه كل منهما اختبارًا صعبًا يتطلب اتخاذ قرار شجاع في مواجهة منظومة متسلطة، حتى تتمكنا من استعادة كرامتهما.

وتنتمي ليلى مراكشي إلى جيل المخرجات المغربيات، وُلدت ونشأت في الدار البيضاء، ثم انتقلت إلى باريس في سن الثامنة عشرة لدراسة السينما. وقدمت فيلمها الروائي الأول «ماروك» عام 2005، الذي عُرض ضمن قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، قبل أن تقدم فيلمها الثاني «روك القصبة» عام 2013.

كما خاضت مراكشي تجارب في الدراما التلفزيونية، من بينها إخراج حلقات من مسلسل «مكتب الأساطير»، ومسلسل «ذا إيدي» عام 2020 لصالح نتفليكس، إلى جانب المسلسل التاريخي «كاريم» لصالح منصة آبل.