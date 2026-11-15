ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى امتلاك واشنطن أوراق ضغط قوية في مواجهة طهران.

وقال ترامب، في تصريح نشره عبر منصته «تروث سوشيال»: «نحن لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران، لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل، لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضًا».

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات بشأن مستقبل المسار الدبلوماسي بين البلدين وانعكاسات الموقف الأمريكي على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.