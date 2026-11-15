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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتهمها بالانحياز لأمريكا وأوروبا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

هاجمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة إياها بالخضوع لتأثير الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتقديم تقارير منحازة بشأن برنامج طهران النووي، في وقت تتزايد فيه التوترات العسكرية والسياسية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، اليوم الأحد، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت جزءاً كبيراً من مصداقيتها الفنية والدولية، بسبب ما وصفه بالمقاربات السياسية لبعض مسؤوليها والتأثير الأمريكي والأوروبي على قراراتها.

إيران: تقارير الوكالة النووية أضرت بمصداقيتها


ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية عن بقائي اتهامه للوكالة بتقديم تقارير أحادية الجانب ومنحازة بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تصفه طهران بأنه مخصص للأغراض السلمية.

وأضاف المتحدث الإيراني أن هذه الممارسات تسببت، بحسب تعبيره، في «ضربة لا يمكن إصلاحها» لمصداقية المؤسسة الدولية، معتبراً أن مواقف بعض مسؤوليها تتأثر باعتبارات سياسية بدلاً من المعايير الفنية.

ولم تتوقف انتقادات طهران عند الوكالة الدولية، إذ اتهم بقائي الولايات المتحدة بتفريغ مفهوم الدبلوماسية والمفاوضات من معناه الحقيقي.

مسيرات إيرانية تستهدف راداراً أمريكياً في البحرين

وجاءت التصريحات الإيرانية بالتزامن مع تطورات عسكرية جديدة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف نظام رادار أمريكي للإنذار المبكر في قاعدة الرفاع الجوية بالبحرين، باستخدام 6 طائرات مسيرة.

في المقابل، أعلنت قوات الدفاع البحرينية اعتراض وتدمير عدة هجمات جوية إيرانية، متهمة طهران بمواصلة ما وصفته بـ«نهجها العدائي الممنهج».

مضيق هرمز يشعل التوتر بين طهران وواشنطن

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل إمدادات الطاقة والبضائع حول العالم.

وتصاعدت حدة التوترات الإقليمية منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير، والتي أعقبتها هجمات إيرانية مضادة استهدفت عدة دول في المنطقة.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل، فإن المواجهات عادت للتصاعد في يوليو مع تعثر المفاوضات، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل ذلك بشهر، بهدف تسوية النزاع.

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